Возбуждено уголовное дело против министра здравоохранения Ростовской области

Задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, против нее возбуждено уголовное дело по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

В настоящее время сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные мероприятия.

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