Возбуждено уголовное дело против министра здравоохранения Ростовской области
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Задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, против нее возбуждено уголовное дело по статье 286 УК России «Превышение должностных полномочий».
В настоящее время сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные мероприятия.
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