Путин дал совет о выборе профессии школьникам

Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Должно быть что-то внутри. Щелкнуть должно в какой-то момент, чтобы человек понял, что вот здесь он добьется максимального результата», — сказал российский лидер в ходе Всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня» в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОрия».

По его словам, не стоит переживать из-за того, что нет усидчивости. Она появится в тот момент, в тот момент, когда будет дело, которому вы готовы посвятить всю жизнь, добавил Путин.

Он также отметил, что в любимом деле необходимо добавиться даже маленьких результатов, тогда все сложится сразу.

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