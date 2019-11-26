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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки произошли в 12.19 мск, эпицентр находился на глубине 10 километров близ города Невесине, в 74 километрах от Сараево.

Данных о пострадавших в настоящее время не поступало.

Этим утром землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны. Магнитуда составила 6,4. По последним данным, погибли 8 человек, 300 пострадали.