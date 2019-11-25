Животных могут начать маркировать в России

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о том, что до конца 2019 года Россия инициирует обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что Минсельход внесет в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

Инициатива о маркировке животных была предложена еще в феврале 2019 года. Она призвана для того, чтобы оперативнее выявлять источники и вспышки заболеваний скота. Бурматов заявил, что вопрос финансирования проекта остается открытым.

Уточняется, что в список идентификации должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот и другие животные.