Экс-главу петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Петербургский Куйбышевский районный суд решил отправить под домашний арест бывшего главу «Водоканала» Евгения Целикова, так как он подозревается в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие предполагает, что «Водоканал» и ООО «Развитие и Инвестиции» заключили договор о продаже электроэнергии и мощности. Целиков составил документы, в которых были заведомо завышенные данные о цене на электричество. В результате этого он и его сообщники могли незаконно получить не менее одного миллиарда рублей.

В суд обратилось следствие и после рассмотрения было решено отправить экс-главу «Водоканала» Санкт-Петербурга под домашний арест до 19 января 2020 года.

До этого в марте 2019 года после проверки контрольно-счетной палатой предприятия Целиков был отправлен в отставку. В ходе проверки были выявлены нарушения в части бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, строительства и реконструкции объектов, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью

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