Солдата-срочника Шамсутдинова будут бесплатно защищать адвокаты из мусульманских общин

Устроившего стрельбу в части в Забайкалье и убившего восьмерых сослужившей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова будут защищать адвокаты от мусульманских общин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его отца Салима Шамсутдинова.

По словам мужчины, он встретился с правозащитника накануне, 21 ноября, в Москве.

«Адвокаты представляют мусульманские общины и защиту нам оказывают абсолютно бесплатно», — сказал Салим Шамсутдинов.

При этом он отметил, что расходы защитников, в том числе на проживание и проезд, придется помочь покрывать.

Шамсутдинов также подчеркнул, что новые адвокаты «безнадежным дело <...> не считают и на днях отправятся в Читу».

Ранее Рамиля Шамсутдинова защищал государственный адвокат Лев Асауленко.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в своей части в Забайкалье 25 октября. В результате инцидента погибли два офицера и шесть солдат, двое были госпитализированы. Срочника задержали в тот же день. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

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