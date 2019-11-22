Стрелявший в колледже Благовещенска имел склонности к суициду, заявили в Генпрокуратуре

Устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске студент имел склонности к суициду. Об этом в пятницу журналистам во время поездки в Читу сказал

Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев заявил, что у стрелявшего в людей в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске студента присутствовали склонности к самоубйисйству. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие склонности у молодого человека были обнаружены при тестировании.

«К сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные», — сказал Ткачев.

Он добавил, что военные прокуроры и генпрокуратура совместно проведут проверку, в частности, работы военных комиссариатов.