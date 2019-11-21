Путин вручил награды семьям погибших при создании уникального оружия под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил вдовам погибших в августе под Северодвинском сотрудников присужденные посмертно ордена Мужества. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства выразил соболезнования семья погибших, добавив, что эти слова важнее для родственников, чем награды.

Путин отметил, что погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию по защите России, которую они с честью выполнили. Российский лидер также рассказал, что сотрудники военного полигона под Северодвинском занимались разработкой передовых и не имеющих аналогов мире технических идей, которые также «призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед».

«Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу - это мужественный, серьезный выбор настоящего мужчины, гражданина и патриота страны», — сказал Путин.

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