Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.

Путин сел на поезд на Белорусском вокзале и проехал по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.

Президент проедет до остановки «Фили».

Московские центральные диаметры свяжут Москву с Подмосковьем и позволят сократить время в пути. При запуске МЦД заработает единая билетная система, сервисы и навигация.

Общая протяженность первых двух маршрутов: Белорусско-Савеловского (МЦД-1) и Курско-Рижского (МЦД-2) (это 57 станций) составляет 132 км.