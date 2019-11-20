Задержан бывший директор «Водоканала Санкт-Петербурга»

Задержан бывший директор предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков после обысков в администрации учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник также добавил, что не может сказать, является ли Целиков подозреваемым.

Отмечается, что обыски, которые начались в субботу утром, 16 ноября, проводились в рамках расследования уголовного дела. В пресс-службе предприятия уточнили, что они не повлияли на работу водоканала.

До этого в марте 2019 года после проверки контрольно-счетной палатой предприятия Целиков был отправлен в отставку. В ходе проверки были выявлены нарушения в части бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, строительства и реконструкции объектов, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.