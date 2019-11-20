Фадеев заявил, что у СПЧ нет позиции по вопросу смертной казни

У Совета по правам человека при президенте РФ нет позиции по вопросу возможной отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом «Газете.Ru» заявил новый глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Нет позиции у СПЧ. Я не буду высказываться», – сказал он.

Ранее председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на встрече со студентами заявил, что для некоторых тяжких преступлений единственным соразмерным наказанием является смертная казнь.

«Я сторонник смертной казни. <…> Мера наказания несет много функций. Это не только исправление, но и наказание, соразмерное содеянному», — заявил Гилазов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Верховного суда Татарстана выступил за смертную казнь