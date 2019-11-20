Фадеев заявил, что у СПЧ нет позиции по вопросу смертной казни
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У Совета по правам человека при президенте РФ нет позиции по вопросу возможной отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом «Газете.Ru» заявил новый глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Нет позиции у СПЧ. Я не буду высказываться», – сказал он.
Ранее председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на встрече со студентами заявил, что для некоторых тяжких преступлений единственным соразмерным наказанием является смертная казнь.
«Я сторонник смертной казни. <…> Мера наказания несет много функций. Это не только исправление, но и наказание, соразмерное содеянному», — заявил Гилазов.
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