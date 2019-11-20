Роспотребнадзор обнаружил 15 тысяч нарушений в области питания учебных учреждений

Роспотребнадзор за первые девять месяцев 2019 года провел проверки более семи тысяч пищеблоков дошкольных и общеобразовательных организаций, в результате которых выявил свыше 15 тысяч нарушений санитарного законодательства в сфере организации питания.

Данные об этом опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что наиболее часто в учебных учреждениях в этот период встречалось несоблюдение санитарных требований к качеству и безопасности продуктов, а также условий их хранения; несоблюдение условий их транспортировки и реализации. Кроме того, выявлены нарушения нормативных требований к весу порций готовых блюд.

В ведомстве сообщили, что недоброкачественную и фальсифицированную продукцию с производства убрали

Как стало известно, в связи с допущенными нарушениями Роспотребнадзор также привлек к ответственности более 6,5 тысячи должностных и юридических лиц.