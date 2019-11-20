Академики попросили изменить стандарты образования после 500 замечаний

Российская академия образования по запросу Минпросвещения провела независимую экспертизу проектов федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Отмечается, что при проведении экспертизы были задействованы более 300 экспертов, среди них 39 академиков РАО, 57 членкоров, а также три академика Российской академии наук (РАН).

Как стало известно, они сделали около 500 замечаний.

В ходе независимой экспертизы академики сделали вывод, что документы больше ориентированы на контроль учащихся, чем на создание благоприятной ситуации интеллектуального развития и личности учеников.

В частности, академики говорят о том, что в предлагаемых стандартах нет способов социализации школьников, не акцентировано внимание на профилактику и коррекцию агрессивного поведения. Разработчики, по мнению ученых, формально подошли к вопросу о сохранении здоровья школьников, а также не было предложено ничего, чтобы снизить внеучебную нагрузку на учеников, как того требовал президент Владимир Путин.

Правительство в соответствии с поручением президента должно обновить образовательные стандарты до 1 декабря 2019 года.