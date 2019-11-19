Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова
Убившему аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко доценту Олегу Соколову назначили еще одну психиатрическую экспертизу после попытки самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на адвоката Соклова Александра Почуева.
Как отмечается, экспертиза будет проведена в конце недели.
По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
Защита настаивает на невиновности Соколова, утверждая, что мужчина наговорил на себя во время суда.
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