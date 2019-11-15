Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Переписка убитой историком Олегом Соколовым аспирантки Анатсасии Ещенко с подругой и соседкой по общежитию. Девушка раскрыла детали романа Ещенко и Соколова, пишет «Московский комсомолец».

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми. Девушка рассказывала, то в начале романа ее тяготила жизнь на два дома. В 2015 году Соколов не хотел, чтобы о романе знали родители девушки.

По словам соседки, Ещенко была сильной и одухотворенной и очень остро реагировала на несправедливость. Девушка жила скромно и проводила время в библиотеке и архиве. Она увлекалась историей XX века, а темой Наполена интересовалась из-за Соколова.

Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова», считает подруга. При этом она отметила, что он умел красиво ухаживать.

«Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок», — вспомнила девушка.

Обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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