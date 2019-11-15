Историка Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Историка Олега Соколова, который арестован по делу о жестоком убийстве аспирантки, привезли на Мойку для проведения следственных действий. Об этом сообщает РЕН.

На видео снят момент, когда Соколова выводят из автозака. На кадрах видно, что на нем надеты бронежилет и каска.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве сожительницы историк Олег Соколов был заключен под стражу до 8 января 2020 года.

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