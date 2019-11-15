Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД России.
Согласно имеющимся данным, неизвестный начал без причины бить беременную женщину в общественном транспорте. Пострадавшая потеряла сознание и упала. Она была доставлена в медучреждение.
Подозреваемый был задержан. Это 41-летний житель Подмосковья.
Заведено дело по статье «побои», мужчина находится под подпиской о невыезде.