Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

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Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД России.

Согласно имеющимся данным, неизвестный начал без причины бить беременную женщину в общественном транспорте. Пострадавшая потеряла сознание и упала. Она была доставлена в медучреждение.

Подозреваемый был задержан. Это 41-летний житель Подмосковья.

Заведено дело по статье «побои», мужчина находится под подпиской о невыезде.