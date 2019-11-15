СК возбудил дело после смерти ребенка в Кургане из-за халатности врачей
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Управление Следственного комитета России по Курганской области возбудило уголовное дело о халатности врача после смерти четырехлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте СК.
По версии следствия, сотрудники детской поликлиники и инфекционной больницы Кургана не правильно поставили диагноз ребенку и лечили его от других заболеваний.
Прописанные медикаменты мальчику не помогали. В конечном итоге ребенку стало только хуже, произошло поражение его головного мозга.
В настоящее время проводится следствие, выясняются обстоятельства произошедшего. Также назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
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