В Госдуме хотят изменить правила перевозки животных после случая с толстым котом

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос главе авиакомпании с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании, а также предусмотреть возможность оплаты за перевес. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Бурматова, в случаях, когда у пассажира нет возможности сдать животное в багаж из-за состояния здоровья животного или слишком длительного перелета, который питомец может не перенести, у пассажира должно быть право заплатить за перевес и везти животное с собой.

Ранее в сети появилась информация, что перевозчик потребовал сдать кота пассажира, так как вес питомца превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда, после перевозки кота с применением хитрости, пассажира исключили из программы лояльности.

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