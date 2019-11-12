СК проверит сообщения СМИ о нападках Соколова на другую студентку

Глава СК России Александр Бастрыкин отдал поручение ГСУ СК по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сообщения СМИ о нападках доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, на другую студентку, передает РИА «Новости».

Как уточняется, СК поручено выяснить, допускал ли он ранее противоправное поведение в отношении еще одной девушки.

Известно, что Соколова подозревают в убийстве своей аспирантки и сожительницы, тело которой он расчленил и выбросил в реку Мойку.

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