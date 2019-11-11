СПбГУ уволил Соколова

Руководство СПбГУ приняло решение об увольнении арестованного по делу об убийстве аспирантки доцента Олега Соколова. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» сообщении.

Отмечается, что университет «шокирован» преступлением, которое назвал «чудовищным».

Комиссия по этике СПбГУ также рассмотрела инцидент с резкими высказываниями Соколова в адрес студента на публичной лекции и пришла к выводу, что доцент нарушил этические нормы.

В вузе подчеркнули, что ранее в рамках анонимного опроса в СПбГУ Соколов не получал плохих оценок в свой адрес от студентов.

Руководство СПбГУ не подтвердило информацию об еще одной пострадавшей, которая была избита Соколовым и получала от него угрозы.

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