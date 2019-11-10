Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре с сестрой

Сергей Ещенко, брат убитой аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, рассказал Рен.ТВ об их последнем телефонном разговоре.

По его словам, в ночь с 7 на 8 ноября Анастасия позвонила ему в слезах и сказала, что ее сожитель доцент СПбГУ Олег Соколов ударил ее, «бросил головой об пол». Агрессию Соколова вызвало желание девушки пойти на день рождения друга.

После ссоры аспирантка ушла из квартиры, однако сказала брату, что вернется туда за вещами. Она планировала остановиться в общежитии.

По заявлению Сергея, до этого инцидента девушка уже уезжала от Соколова, они два месяца жили отдельно.

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