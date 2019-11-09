Союз журналистов Украины раскритиковал указ Зеленского о СМИ

Глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко назвал «драконовскими мерами» инициативу президента страны Владимира Зеленского рассмотреть в Раде законопроект об ужесточении требований к средствам массовой информации, сообщает ТАСС.

По словам Томиленко, министр культуры Украины Владимир Бодянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков. Также глава Союза журналистов отметил предложение, по которому журналисты должны фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей и сообщать о них.

Кроме того, он рассказал об инициативе, по которой СМИ, не получавшие прибыли в течение трех лет, будут заблокированы.

Томиленко подчеркнул, что подобные меры – «не то, чего ждут от власти журналисты и медиа».

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