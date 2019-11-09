Задержанного преподавателя СПбГУ проверят на причастность к избиению другой студентки
Во время следствия по делу об убийстве бывшей ученицы доцентом СПбГУ Олегом Соколовым будет проведена проверка причастности задержанного к избиению другой студентки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского управления Следственного комитета России.
Информация об избиении Соколовым другой девушки опубликована в ряде СМИ. По заявлению представителей правоохранительных органов, будут установлены все эпизоды возможной причастности задержанного к противоправной деятельности.
Также в пресс-службе отметили, что при необходимости будет проведена психиатрическая экспертиза.
На данный момент Олег Соколов является подозреваемым по делу об убийстве, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о его аресте.
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