Чуров отреагировал на убийство экс-студентки преподавателем СПбГУ

Глава научного совета при Российском военно-историческом обществе, экс-председатель ЦИК РФ Владимир Чуров подтвердил информацию о том, что историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней девушки, входил в состав совета. В этом он признался «Газете.Ru».

По его словам, подозреваемый в убийстве экс-студентки преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов входил в состав научного совета при РВИО. Чуров считает случившийся инцидент ужасом.

«Но мы сейчас формируем новый состав. То, что произошло в Санкт-Петербурге — ужасный случай, но мы с ним никак не связаны», — заключил он.

До этого в РВИО отрекались от убившего девушку историка Соколова.

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