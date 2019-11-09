Стало известно, как преподаватель СПбГУ убил свою студентку

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов застрелил студентку Анастасию Ещенко в четверг, 7 ноября. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на его показания во время допроса.

Как утверждается, преподаватель выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза. После этого он спрятал тело девушки у себя дома и даже принимал гостей. Пришедшие к нему домой знакомые ничего не заметили.

Портал добавляет, что ученый решил избавиться от тела студентки только в субботу, 9 ноября. Для этого он купил пилу. Также он выпил спиртное и пошел избавляться от останков в реке, но упал в воду.

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