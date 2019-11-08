Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает людей и руководство Советского союза идиотами. Об этом он сказал в документальном фильме «Гибель империи», передает РИА «Новости».

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме «нескольких тысяч идиотов».

Также он отметил, что многие советские люди были ленивыми и не хотели работать, надеясь, что за них все сделает «железная пила». Он привел разговор двух парней в автобусе, один из которых хвастался своей зарплатой за ничегонеделание.

Чубайс подчеркнул, что в этом виновата омерзительная власть СССР.

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», — критически высказался Чубайс.

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