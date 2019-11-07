В Госдуме обвинили интернет в снижении рождаемости
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Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова заявила, что интернет-зависимость оказывает разрушительное воздействие на рождаемости в России, передает ТАСС.
«Большинство молодых людей буквально живут в интернете. И, разумеется, зависят от него», — заявила Епифанова.
По ее мнению, интернет-зависимость «усиливает индивидуализм и эгоизм современного человека», что приводит к искажению и утрате важных жизненных ориентиров, включая семейные ценности.
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