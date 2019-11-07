Путин заявил о необходимости воспитывать детей в духе ценностей многодетной семьи
Президент России Владимир Путин заявил, что важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей многодетной семьи. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях», — сказал Путин.
Также он отметил, что необходимо создавать условия для профессиональной, творческой самореализации детей, помогать им решать социальные и инфраструктурные проблемы.
По словам главы государства, приоритетными также являются развитие здравоохранения страны, поддержка рождаемости и молодых семей, материнства и детства.
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