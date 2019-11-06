В Москве к активисту «Либертарианской партии» Михаилу Светову пришли с обыском. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я им сказал ждать адвокатов. Караулят под дверью», — написал Светов.

До этого он сообщил, что также на лестнице в его подъезде находятся журналисты. У одного из них, по словам Светова, микрофон с логотипом РЕН-ТВ.

Ранее сегодня РЕН-ТВ сообщил, что Светова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 135 УК РФ «Развратные действия».