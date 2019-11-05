Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Уточняется, что один из них уже арестован.
Как стало известно, подозреваемыми оказались жители города Белово 49 и 35 лет.
По версии следствия, один из них исполнял роль водителя, пока двое других нападавших ждали на территории приусадебного участка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В сети появилось видео момента убийства экс-мэра Киселевска
— В убийстве бывшего мэра Киселевска участвовали минимум трое