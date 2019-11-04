Путин уволил 11 генералов СК, МВД и МЧС

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Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении более 10 генералов Следственного комитета России, МЧС и МВД. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что среди отстраненных от должности находится обвиненных в мошенничестве первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александр Мельников.

Согласно опубликованному документу, российским президентом были уволены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК.

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