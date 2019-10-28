Две трети россиян считают США враждебной страной

Большинство россиян призналось, что считают Соединенные Штаты враждебно настроенной страной. Об этом гласят данные опросам ВЦИОМ.

Стоит отметить, что в 2019 году к такому мнению пришли 67% опрошенных граждан. Однако эти цифры показывают положительную динамику, так как в 2018 году о враждебности американской стороны говорили 75% россиян.

«Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США», — подчеркивается в исследовании.

Опрос также выявил, что больше половины граждан называют отношения России и Украины напряженными. Таких людей оказалось 53%.

Уточняется, что опрос россиян по телефону был проведен в августе. В нем поучаствовали около 1,6 тысяч жителей от 18 лет.

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