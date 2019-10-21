Арестован второй подсудимый по делу о прорыве дамбы под Красноярском

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Железнодорожный суд Красноярска арестовал на два месяца мастера горного участка ООО «Сисим» Евгения Александрова, который подозревается по делу о прорыве дамбы в районе поселка Щетинкино. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следствие обвиняет мужчину в том, что он не предоставил работникам безопасные условия труда, а также не проконтролировал должным образом ремонт дамбы.

Алесандров будет находится под стражей до 18 декабря 2019 года включительно.

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