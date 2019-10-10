Названо число мигрантов в России

Общее число мигрантов в России составляет 8% от всего населения страны, сообщает РИА «Новости».

Такую цифру назвала завлабораторией количественных методов исследования РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Она уточнила, что, по данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения РФ - 146,8 млн человек.

Егорова добавила, что приток мигрантов в страну по итогам 2019 года должен составить рекорд за последние 10 лет.

Она также привела данные ООН, согласно которым в США – более 50 млн мигрантов, Саудовской Аравии – более 37 млн, в Германии и России – более 12 млн.