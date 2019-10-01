Зеленский отказался проводить расследование по делу Байдена по приказу из-за границы

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет выполнять запросы иностранных государств, в том числе и требования по проведению расследования. Об этом сообщает УНИАН.

Акивное обсуждение возобновления расследования по делу о коррупции в компании сына экс-вице-президента США Джо Байдена украинский лидер назвал «информационной бомбой».

Зеленский также напомнил, что на Украине и так сущетсвует множество уголовных дел. Он подчеркнул, что на Украине ничего не делается по команде из-за границы, назвав государство независимым.

«У нас команда одна: служить Украине», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленского спросили про дело сына Байдена.