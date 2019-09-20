Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.

По словам отца пострадавших детей, повар в ходе кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось горящее масло.

Он отметил, что в результате инцидента пострадали восемь человек, включая его сыновей 10 и 3,5 лет.

Мужчина добавил, что ребенок горел, а его одежда сгорела.

«Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не сможет перенести перелет, у второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — рассказал отец.

При этом россиянин уточнил, что у него нет претензий к отелю, поскольку администрация взяла на себя всю вину.

Кроме того, она разместила пострадавших в хорошей клинике и заплатила за их лечение, подчеркнул мужчина.

Ранее сообщалось, что россиянин скончался в турецком отеле.