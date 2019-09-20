Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на родителей пострадавших.
По словам отца пострадавших детей, повар в ходе кулинарного шоу допустил ошибку, и на зрителей полилось горящее масло.
Он отметил, что в результате инцидента пострадали восемь человек, включая его сыновей 10 и 3,5 лет.
Мужчина добавил, что ребенок горел, а его одежда сгорела.
«Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не сможет перенести перелет, у второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — рассказал отец.
При этом россиянин уточнил, что у него нет претензий к отелю, поскольку администрация взяла на себя всю вину.
Кроме того, она разместила пострадавших в хорошей клинике и заплатила за их лечение, подчеркнул мужчина.
Ранее сообщалось, что россиянин скончался в турецком отеле.