Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

В Италии соцслужбы конфисковали у россиянки 5-летнего ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу международного общественного движения «Русские матери».

Как отмечается, соцслужбы приняли такое решение из-за намерения матери вернуться с сыном на родину — в Энгельс.

По словам самой женщины, представители опеки украли у нее ребенка и спрятали его в секретном месте.

Уточняется, что женщина родила сына в Италии, у обоих только российское гражданство.

Кроме того, как подчеркивается, на территории Италии действует банда «Ангелы и демоны», которая наживается на торговле изъятыми соцслужбами детьми.

Есть предположение, что 5-летний мальчик мог стать жертвой таких злоумышленников. В связи с этим женщина обратилась за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину.