Мутко отругал бизнес-омбудсмена словами «какой вы на хрен уполномоченный»

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова из-за большого количества жалоб, сообщает Vesti.ru.

После того как местные бизнесмены пожаловались Мутко, что не могут получить выделенные деньги на восстановление производства после паводка, он посоветовал омбудсмену заняться помощью.

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят», — заявил Мутко на совещании.

Он отметил, что уполномоченному нужно пойти в администрацию и выдать акты людям.

Ранее Мутко посоветовал властям Приангарья взять себя в руки после наводнения.