Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, губернатор Иркутской области Сергей Левченко также подтвердил информацию об ее отстранении.

Ранее чиновница назвала пострадавших при наводнении жителей Тулуна «алкашней, бичевней и быдлом». Запись ее речи была распространена в интернете.

Президент России Владимир Путин назвал чиновницу «непорядочным человеком» и заявил, что глава региона должен принять «соответствующее решение» при условии, что оскорбление действительно имело место.