Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
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Президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний. Об этом сообщает ТАСС.
Во время своего визита в Тулун российский лидер поблагодарил школьников региона за мужество и помощь взрослым во время наводнения. Он пожелал им успехов в новом учебном году.
Обращаясь к ученикам, Путин подчеркнул, что поздравляет всех российских школьников с 1 сентября.
«Вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь», — заявил Путин.
Он также заверил детей в том, что затопленные школы региона в скором времени восстановят.
Ранее сообщалось, что Путин проверит школу в Тулуне.