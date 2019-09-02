Путин поздравил российских школьников с Днем знаний

Президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего визита в Тулун российский лидер поблагодарил школьников региона за мужество и помощь взрослым во время наводнения. Он пожелал им успехов в новом учебном году.

Обращаясь к ученикам, Путин подчеркнул, что поздравляет всех российских школьников с 1 сентября.

«Вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь», — заявил Путин.

Он также заверил детей в том, что затопленные школы региона в скором времени восстановят.

Ранее сообщалось, что Путин проверит школу в Тулуне.