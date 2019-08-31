«Мороженщицу Путина» объяснила причину второй встречи с Путиным

Продавшая мороженое президенту России Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Эрдогану продавщица Екатерина Сафронова призналась, почему именно к ней за покупкой вновь подошел российский лидер. Об этом сообщатся на сайте канала.

Продавщица объяснила, почему уже во второй раз в авиасалоне МАКС именно у нее российский лидер приобретает мороженое. Девушка рассказала, что ее компания многие годы работает на авиасалоне.

Также она рассказала, что является не просто продавщицей, она — менеджер по организации торговли на МАКСе.

По словам девушки, во время визита лидеров двух стран в авиасалон в ассортименте продавщицы было лишь фасовочное мороженое, поэтому президентам не оставалось другого выхода, как кусать его.

Сафронова также рассказала, что Путин сам выбирал лакомство и в итоге приобрел сливочное и шоколадное.

Известно, что Екатерина Сафроново выступит в 19.00 в прямом эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил причину приобретения Путиным мороженого у одной и той же продавщицы.