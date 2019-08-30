«Ъ» выяснил подробности обмена заключенными с Украиной

Украинцев, которые осуждены за преступления в России или находятся под следствием, собрали в СИЗО «Лефортово». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что среди примерно 30 человек находятся Олег Сенцов, Евгений Панов и Роман Сущенко. Ожидается, что президент России Владимир Путин помилует их, после чего они будут оправлены на Украину, в Россию в свою очередь вернутся помилованные россияне.

По словам источника, основную часть заключенных, которых российская сторона собирается отправить на территорию Украины, составят моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

«…уголовное дело в отношении 24 украинских моряков может быть отправлено в эту страну для дальнейшего расследования вместе с его фигурантами», — говорится в материале.

Ранее в Кремле отказались комментировать этапирование Сенцова.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.