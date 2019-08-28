12% россиян получили повышение зарплаты в 2018 году

За прошедший год лишь 12% российских граждан получили повышение в зарплате. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Как отмечается, 88% опрошенных в 2018 году вовсе не повышали и не индексировали зарплату. При этом 69% россиян ожидали увеличение заработной платы более трех лет, 19% — 2-3 года назад, а 12% — 1-2 года назад.

Среди 81% опрошенных граждан, которым индексировали заработную плату, повышение составило 5-10%, у 8% — 10-15%, у 6% — 15-20%, и лишь у 2% — более 30%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обеспокоился низкими доходами россиян.