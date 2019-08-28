Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян

В 2018 году в среднем жители России потребляли 2651,5 ккал в сутки. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).

Наибольшее число калорий (3988,3 ккал) употребили в Дагестане, вторую позицию заняла Кабардино-Балкария (3619,3 ккал), третью — Ингушетия (3406,4 ккал).

В пятерку лидеров также вошли Тюменская область (3200,7 ккал) и Башкортостан (3169,8 ккал).

Известно, что меньше всего калорий употребляли жители Рязанской области (2180,1 ккал).

Наибольшее предпочтение россияне отдали хлебной продукции и хлебу (в городе — 34,3%, на селе — 38,1%), далее — мясу и мясным продуктам — 17,9% (в городе — 18,8%, на селе — 15,5%).

Ранее диетологи назвали продукты, продлевающие жизнь.