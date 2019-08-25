В Ростовской области из колонии сбежал осужденный за убийство

Из исправительной колонии города Новочеркасск в воскресенье, 25 августа, сбежал заключенный, который отбывал там наказание за убийство. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Сообщается, что узник совершил побег, оставшись без должного надзора.

Известно, что сбежавшим был заключенный Александр Гросс, который отбывал семнадцатилетний срок.

Как отмечается, следствие завело уголовное дело по факту халатности должностных лиц и устанавливает причастных к произошедшему работников колонии.

Ранее наркобарон предпринял побег из тюрьмы, притворившись собственной дочерью.