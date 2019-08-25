Мужчина упал с эскалатора в ТЦ в Петербурге и погиб

В торговом центре «Международный» в Санкт-Петербурге мужчина упал с эскалатора, после чего погиб. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На записи с камеры наблюдения, оказавшейся в распоряжении канала, виден момент падения мужчины с эскалатора.

Как сообщается, в результате полученных травм он умер на месте.

Стало известно, документов, подтверждающих личность, у мужчины не нашли.

На данный момент эти данные и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что турист из Армавира упал с 30-метровой скалы в горах Кубани.