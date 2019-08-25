Шахтеры обвинили украинские власти в плохом отношении к горнякам
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Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец выразил мнение, что последние пять лет украинские власти плохо относилась к шахтерам к добывающей отрасли. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Волынец отмечает, что у шахтеров в течение этого периода времени накапливались долги по зарплате, а украинские власти не считали нужным награждать их за тяжелый труд.
Кроме того, по мнению главы профсоюза, горнодобывающая отрасль грабили.