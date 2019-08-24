Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться. Об этом передает РИА «Новости».

Как стало известно, для сотрудников Росгвардии предлагают прописать такие действия, как представление по требованию граждан и предъявление служебного удостоверения.

Помимо этого сообщается, что сенатор Владимир Лукин, бывший омбудсмен, внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции полицейских и росгвардейев идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.

Лукин считает, что данная мера станет дополнительной гарантией защиты граждан от возможного некорректного поведения сотрудников данных ведомств.