Стала известна возможная причина падения вертолета Ми-2 на Кубани

Глава Каневского района Краснодарского края Александр Герасименко рассказал о возможной причине падения вертолета Ми-2, который упал рядом со станицей Челбасская. Об этом информирует ТАСС.

По его словам, пилот воздушного судна, вероятно, не выдержал необходимую высоту полета.

Согласно предварительной информации, вертолет зацепился о землю.

Как отмечает Герасименко, пилот был опытным.

Также представитель кубанских властей сообщает, что у него имелось разрешение на вылет.